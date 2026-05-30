Poster per la pace a all’I .C.Sora 2 Lions Sora – Isola del Liri – Arpino

Il 28 maggio 26 si è tenuta la cerimonia di premiazione del tradizionale concorso un Poster Per La Pace.Organizzato dal Club Lions Sora-isola del Liei-Arpino insieme all’istituto scolastico alla presenza della Preside Maddalena Cioci, dei docenti Foligno e Ferazzoli che hanno coordinato l’iniziativa presso la scuola e dei 49 alunni di scuola media entusiasti che hanno partecipato al concorso. Per i Lions erano presenti il Presidente Bernardo Maria Giovannone, il II Vicepresidente Elvio Quadrini,il Socio fondatore Flaviano Bastardi, il Tesoriere Peppino Quadrini e la Cerimoniera Franca Di Passio, già docente dell’istituto, che ha coordinato in modo encomiabile tutto il concorso e ha tenuto i rapporti con la scuola. A tutti gli alunni sono sati consegnati degli attestati colorati per l’eccellente lavoro svolto sul tema della pace e a Giada Pellegrini è stato assegnato, oltre l’attestato, un premio consistente in materiale didattico per aver realizzato il miglior disegno sul tema del concorso .Un sentito ringraziamento alla preside e al suo staff per la sensibilità e l’accoglienza e soprattutto agli alunni che hanno fatto veramente un lavoro brillante

Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club