Poster della pace e giornata dell’Unicità dei Lions insieme all’I.C. Sora 1

Il 2 aprile Il Presidente del Club Bernardo Maria Giovannone, II vice presidente Elvio Quadrini e il socio fondatore Flaviano Bastardi hanno partecipato presso l’I C. Sora 1 alla premiazione del concorso Lions “Un Poster per la Pace” abbinata alla giornata sull’Unicità dedicata all’autismo e più in generale all’inclusione. Il club ha premiato gli alunni partecipanti al concorso con un regalino costituito da materiale didattico e ha consegnato alla Preside Rosella Puzzuoli un attestato di merito per la partecipazione e la disponibilità. La mattinata si è svolta in un’atmosfera festosa anche attraverso un bellissimo flashmob con tanti alunni di scuola primaria e media che hanno anche ballato ponendo l’accento sull’unicità di ogni essere umano e su valori come l’accettazione della diversità, la tolleranza, la solidarietà, la pace .Hanno coordinato la manifestazione, sotto l’attenta supervisione della dirigente scolastica, la presentatrice Ilaria De Benedictis e le docenti Rosanna Conti e Paola Dell’Unto per le musiche, insieme a tutti gli altri insegnanti tra cui la vice preside Anna Policella e ai collaboratori scolastici presenti. Un sentito grazie all’intera comunità educante dell’Istituto Comprensivo Sora 1 per averci regalato delle belle emozioni.

Bernardo Maria Giovannone

Presidente del Club