Poste Italiane: Webinar in provincia di Frosinone su conti di casa e credito

In programma giovedì 9 aprile le due sessioni: la prima dalle ore 10.00, anche con sottotitoli e interprete LIS, la seconda con inizio alle ore 16.00

Proseguono nel mese di aprile i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini della provincia di Frosinone e tenuti da esperti di Educazione Finanziaria con l’obiettivo di diffondere e aumentare la consapevolezza in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Il primo appuntamento di questo mese è fissato per giovedì 9 aprile con due sessioni, alle ore 10.00 sulla tematica “I conti di casa” e alle ore 16.00 sulla tematica “La gestione del credito”.

Nel webinar della mattina sarà possibile acquisire informazioni utili per gestire al meglio il bilancio familiare mentre nella sessione pomeridiana i relatori metteranno a disposizione dei partecipanti una serie di indicazioni e consigli per pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Possedere gli strumenti concettuali adatti per gestire il proprio budget, con una visione chiara sugli obiettivi personali e familiari, rappresenta un valore aggiunto, soprattutto in periodi di incertezza. Aumentare il livello di attenzione e conoscenza aiuta infatti a prendere decisioni mirate ed efficaci.

Il webinar delle ore 10.00 su “I conti di casa” sarà disponibile anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Percorsi di educazione finanziaria”, con due raccolte online di webinar svolti dai nostri esperti per approfondire il tema della pianificazione delle proprie risorse e trasformare i propri desideri in obiettivi concreti.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.