Poste italiane vince il Premio “Oscar di Bilancio 2020”

Poste Italiane si è aggiudicata l“Oscar di Bilancio 2020”, il premio dedicato alle aziende più virtuose per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder.L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 56ma edizione, è organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI) con Borsa Italiana e Università Bocconi e premia l’eccellenza nella comunicazione finanziaria, rappresentando un punto di riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione in Italia.Poste Italiane, si legge nella motivazione della Giuria, si è distinta all’interno della categoria “Grandi imprese FTSE MIB” per aver presentato un Bilancio Integrato che ha raggiunto quest’anno un eccellente grado di maturità in termini di disclosure, qualità dell’informazione e chiarezza espositiva. Essa si caratterizza per l’eccezionale crescita realizzata rispetto al periodo precedente, in particolare, negli aspetti legati alla comunicazione e al coinvolgimento. L’informativa economico-finanziaria risulta di ottimo livello, evidenziando un elevato grado di elaborazione, approfondimento e completezza, oltre che di compliance rispetto alla normativa di riferimento, anche in relazione ai principi IAS di recente emanazione.” “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante – che riflette il nostro impegno nel promuovere il miglioramento continuo dell’attività di reporting per garantire un’informativa chiara e completa, in linea con i principi di integrità e trasparenza alla base dell’identità del Gruppo. Il successo ottenuto oggi – ha aggiunto Del Fante – è frutto del percorso pluriennale di Poste Italiane basato sulla condivisione con i propri stakeholder dell’evoluzione delle attività svolte a supporto della creazione di valore per crescere responsabilmente insieme e affrontare nuove sfide di sviluppo sostenibile”.

comunicato stampa