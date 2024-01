Poste Italiane, speciale annullo e cartoline filateliche per la “Prima Biennale di Mail Art, dedicata a Stefano Rosso”

In occasione della Prima Biennale di Mail Art, dedicata a Stefano Rosso, manifestazione in programma sabato 13 gennaio a Fondi, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo figurato e tre cartoline dedicate.

Il timbro figurato, richiesto dall’”Associazione Ars e Vis”, e le tre cartoline dedicate saranno disponibili, per chi desidera un ricordo della manifestazione, dalle ore 15 alle 20.30, presso lo stand di Poste Italiane allestito in Piazza Matteotti, a Fondi. Per l’occasione, sarà possibile timbrare con l’annullo tutte le corrispondenze presentate.

Saranno, inoltre, disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Gaeta / Sportello filatelico Piazza Carlo III snc – 04024 Gaeta (LT) (tel. 0771 462000).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

COMUNICATO STAMPA