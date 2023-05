Poste Italiane: sintesi risultati finanziari 1° trimestre 2023

Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con ricavi per oltre 3 miliardi di euro, realizzando un aumento dell’11,2% del margine operativo a 767 milioni e del 9% del risultato netto a 540 milioni.

Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante rafforza il proprio ruolo di supporto al paese attraverso la digitalizzazione, le iniziative di coesione sociale e il contributo alla transizione green, con un focus particolare al capitale umano, riconosciuto come elemento chiave.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha commentato: “I risultati del primo trimestre sono molto solidi e offrono una visibilità significativa sulla nostra guidance per il 2023. I trend commerciali sono stati favorevoli in tutte le linee di business. I nostri clienti continuano a vedere Poste Italiane come un porto sicuro per i loro risparmi e per la maggior parte delle loro esigenze quotidiane. I nostri prodotti finanziari proteggono i nostri clienti dalla turbolenza dei mercati durante tutto il ciclo economico, con oltre il 90% delle attività finanziarie investite protette dalle turbolenze dei mercati. I solidi risultati dell’inizio dell’anno – conclude l’Amministratore Delegato – ci posizionano molto bene per raggiungere i nostri obiettivi per il 2023. Soprattutto, siamo impegnati a ricompensare tutti i nostri stakeholder con una performance sostenibile nel 2023 e in avanti, a iniziare con il saldo del dividendo di 0,44 euro per azione che sarà pagato il 21 giugno.”

HIGHIGHTS DEL PERIODO

L’utile netto di Gruppo nel primo trimestre ammonta a 540 ml (+9,4% rispetto allo stesso trimestre 2022).

I ricavi nel trimestre sono stati pari a 3 miliardi (+8,1% rispetto allo stesso trimestre 2022) I ricavi del segmento corrispondenza, pacchi e distribuzione sono stati pari a €893 milioni (-0,9% a/a). I ricavi della corrispondenza risultano in crescita del 2% e dei pacchi tabili rispetto all’anno precedente, con un contributo positivo del comparto b2c. Ricavi del segmento finanziario pari a €1,4 miliardi, in aumento del 7,9% a/a, sostenuta dalla crescita del margine di interesse. I ricavi del segmento assicurativo sono stati pari a €393 milioni nel primo trimestre del 2023, in aumento del 5,5% rispetto al forte risultato dell’anno precedente di €373 milioni e in uno scenario di mercato sfidante. I premi lordi del ramo vita nel primo trimestre del 2023 sono stati pari a € 6 miliardi (+21,1% a/a), generando una raccolta netta positiva pari a €2,1 miliardi. I premi lordi del ramo danni sono aumentati del 63% a/a, raggiungendo €201 milioni, beneficiando soprattutto della crescita delle polizze welfare. I ricavi del segmento pagamenti e mobile sono cresciuti fortemente del 48,2%, attestandosi a €343 milioni nel primo trimestre del 2023, grazie ai notevoli contributi di tutte le linee di prodotto, al consolidamento di lis e al lancio della nuova offerta energia.

Il risultato operativo (ebit) del periodo è stato pari a €767 milioni, in crescita dell’11,2% a/a rispetto ai €690 milioni del primo trimestre 2022, sostenuto da tutti i business.

Tra i principali traguardi del trimestre:

Traguardi del Progetto Polis . Dal lancio del Progetto Polis a fine gennaio, sono stati ultimati i lavori su oltre 200 uffici postali e in 8 piccoli centri è operativo lo sportello unico per l’accesso diretto ai servizi del Ministero della Giustizia.

. Dal lancio del Progetto Polis a fine gennaio, sono stati ultimati i lavori su oltre 200 uffici postali e in 8 piccoli centri è operativo lo sportello unico per l’accesso diretto ai servizi del Ministero della Giustizia. Inaugurato il nuovo Centro Prevenzioni Frode per un monitoraggio h24 delle transazioni finanziarie compiute negli uffici postali, on-line e tramite carte di pagamento. Il centro contribuisce ad elevare ulteriormente il grado di sicurezza per il Gruppo e i nostri clienti.

per un monitoraggio h24 delle transazioni finanziarie compiute negli uffici postali, on-line e tramite carte di pagamento. Il centro contribuisce ad elevare ulteriormente il grado di sicurezza per il Gruppo e i nostri clienti. Nel percorso di transizione di Poste Italiane verso la carbon neutrality entro il 2030, continua il rinnovo della flotta di recapito e il programma di efficientamento energetico degli immobili, nonché la sostituzione delle attuali carte di pagamento con carte realizzate con materiali ecosostenibili. A fine marzo, il numero dei veicoli a basse emissioni era pari a circa 23.500 (di cui ca.4.300 sono elettrici), ca.1.800 sono gli edifici coinvolti nel progetto Smart Building e l’incidenza delle carte eco-friendly sul totale dello stock delle carte di pagamento è salita al 22% (era al 6% nel Q1-22).

entro il 2030, continua il rinnovo della flotta di recapito e il programma di efficientamento energetico degli immobili, nonché la sostituzione delle attuali carte di pagamento con carte realizzate con materiali ecosostenibili. A fine marzo, il numero dei veicoli a basse emissioni era pari a circa 23.500 (di cui ca.4.300 sono elettrici), ca.1.800 sono gli edifici coinvolti nel progetto Smart Building e l’incidenza delle carte eco-friendly sul totale dello stock delle carte di pagamento è salita al 22% (era al 6% nel Q1-22). Continua il “Blooming Program”, un programma di sviluppo di talenti interni all’Azienda, che prevede una serie di iniziative (di tipo formativo, relazionale, esperienziale) per offrire percorsi di sviluppo personalizzati. Questo programma è in linea con l’impegno di Poste Italiane nella valorizzazione delle nostre persone, come asset fondamentale per la crescita sostenibile del Gruppo.

COMUNICATO STAMPA