POSTE ITALIANE: SANT’ELIA FIUMERAPIDO, AL VIA I LAVORI PER I SERVIZI “POLIS” NELLA SEDE DI ANGELO SANTILLI

ESTERNO Poste Italiane
Per la continuità dei servizi predisposto una struttura temporanea adiacente la sede.

Sono partiti anche nell’ufficio postale di Sant’Elia Fiumerapido, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi, Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

Le misure temporanee per garantire la continuità dei servizi. Da sabato 22 novembre e per l’intera durata dei lavori, Poste Italiane ha predisposto, il posizionamento di una struttura provvisoria posizionata presso la Villa Comunale, che osserverà orario dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, il sabato fino alle ore 12:55, per tutti i servizi alla clientela. Nella sede provvisoria sarà disponibile anche l’ATM Postamat presso il quale, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti,

Per consentire il trasferimento delle apparecchiature nella sede provvisoria, l’ufficio postale di Via Angelo Santilli domani venerdì 21 novembre non potrà essere operativo.

Per eventuali esigenze i cittadini possono fare riferimento anche alle sedi di Caira, in Corso San  Basilio, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 dotato di ATM per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite, e a Cassino, in Piazza Alcide De Gasperi, aperto con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05 e il sabato fino alle ore 12:35, anch’ esso dotato di ATM per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Gli interventi previsti presso la sede di Sant’Elia Fiumerapido salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 90 giorni lavorativi.

