Poste Italiane punta sul green: nuove buste e scatole 100% riciclate ispirate alle olimpiadi

La gamma in materiali eco-friendly e ispirata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è disponibile in 22 uffici postali.

Poste Italiane rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale anche nella provincia di Frosinone. In 6 uffici postali di Frosinone città (Via Fosse Ardeatine, Via Tiburtina, Via Pietro Mascagni, Piazza Caduti Di Via Fani, Viale Volsci e Piazza Libertà) e in altre 16 sedi provinciali è disponibile la nuova gamma di buste e scatole per spedizioni realizzate in cartone 100% riciclato e riciclabile, certificate dal Forest Stewardship Council (FSC), a conferma dell’attenzione dell’azienda verso la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività.

I nuovi contenitori si distinguono inoltre per una grafica vivace e divertente, ispirata alle discipline dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium Logistics Partner. Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori fondamentali come eccellenza, inclusione, sostenibilità e senso di comunità, da sempre alla base dell’azione di Poste Italiane.

Il design delle confezioni raffigura sul fronte gli atleti impegnati nelle diverse discipline olimpiche, simbolo di impegno, passione e spirito di squadra. Tutte le buste e le scatole dedicate ai Giochi sono contrassegnate dal marchio “100% riciclato” e presentano al centro un elemento grafico circolare che racchiude, per ciascun formato, la figura di uno sportivo diverso. I prodotti riciclati e riciclabili dedicati ai Giochi Milano-Cortina 2026 resteranno disponibili negli uffici postali fino al termine della manifestazione sportiva.

Con l’introduzione delle nuove confezioni green anche a Frosinone, Poste Italiane conferma il proprio ruolo di protagonista nella transizione ecologica del Paese, offrendo ai cittadini soluzioni di spedizione sempre più sostenibili e responsabili.