Poste Italiane, provincia di Frosinone prima nel Lazio per l’utilizzo della super App

Primato nel rapporto tra utilizzatori dell’app “P” e residenti.

Tra i comuni, quelli più “smart” sono Villa Latina, Isola del Liri, San Giorgio a Liri, Vicalvi, Fiuggi e Broccostella, tutti con percentuale di utilizzo superiore al 40%.

La provincia di Frosinone è la prima nel Lazio per l’utilizzo della Super App di Poste Italiane. Sono 152mila, infatti, i cittadini che usano la nuova App “P”, l’applicazione che ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del Gruppo.

In media, dunque, un abitante su tre utilizza già la App “P”, divenuta in pochi mesi leader tra le app gratuite in Italia disponibili su Apple store e Google Play, rendendo estremamente agevole la migrazione dalle vecchie app di Poste Italiane alla nuova perché ha garantito continuità operativa agli utenti che hanno potuto continuare ad usare le precedenti credenziali di accesso già in uso.

I servizi della nuova App “P”. Con l’App “P” è possibile prenotare il proprio turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello. Permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Inoltre, è possibile gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, svolgere tutte le operazioni per sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, tenendo d’occhio le forniture.

Naturalmente dalla super App si possono anche seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto. Con la funzione “Mappe” è possibile cercare l’ufficio postale più vicino o più comodo, i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare o fare il reso di un pacco, trovare gli Atm Postamat e le cassette postali, oltre agli spazi filatelia e ai negozi che aderiscono a ScontiPoste, il programma di cashback di Poste Italiane.

Altra importante novità è il wallet digitale, spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Il vero punto di forza della Super App è, quindi, l’integrazione in un’unica piattaforma di un ampio numero di servizi che in passato erano distribuiti su app diverse e la forte semplificazione a vantaggio del cittadino.

La forza dei numeri e l’uso intuitivo della App confermano l’efficacia della strategia digitale del Gruppo che fa della sua piattaforma omnicanale di relazione e connessione il gate per dialogare con i cittadini.