Poste Italiane presenta i Risultati Preliminari del 2025 e lo Strategy Update del 2026

POSTE ITALIANE , RICAVI TRIM4 A 3,48 MLD EURO DA 3,42 MLD EURO IN CONSENSUS FORNITO DA AZIENDA POSTE ITALIANE

POSTE ITALIANE, EBIT ADJUSTED TRIM4 A 729 MLN EURO DA 673 MLN EURO IN CONSENSUS FORNITO DA AZIENDA

POSTE ITALIANE, UTILE NETTO TRIM4 (ESCLUSA PARTECIPAZIONE IN TIM) A 447 MLN EURO



POSTE ITALIANE, PROPONE DIVIDENDO 2025 A 1,25 EURO PER AZIONE

POSTE ITALIANE, VEDE RICAVI 2026 A 13,5 MLD EURO

Poste, nel 2025 nuovo record ricavi, + 10% l’utile netto ++ Sale il dividendo, +16% a 1,25 euro per azione

Poste Italiane comunica i risultati preliminari 2025 con “ricavi di gruppo 2025 a livelli record e pari a 13,1 miliardi, in crescita del 4% anno su anno, la redditività più alta mai registrata, con il risultato operativo (ebit) adjusted che si attesta a 3,2 miliardi in crescita del 10%, e l’utile netto pari a 2,2 miliardi in crescita del 10%, in linea con la guidance aggiornata per il 2025 e in anticipo rispetto agli obiettivi previsti dal piano 2024-28”. La proposta di dividendo per l’intero esercizio è pari a 1,25 euro per azione, in aumento del 16%, con un pay-out ratio al 73%. Il saldo del dividendo, pari a 0,85 euro per azione, sarà in pagamento a giugno, (ANSA).

Poste: nel 2025 ebit adjusted record, utile +10,3%

Poste Italiane ha conseguito nel 2025 un ebit adjusted record pari a 3,24 miliardi in crescita del 9,6% anno su anno in linea con la guidance aggiornata per il 2025. L’utile netto dell’esercizio 2025, si legge in una nota, e’ pari a 2,22 miliardi in aumento del 10,3% anno su anno. (AGI)

Poste, in 2025 utile a 3,2 mld (+10%) e ricavi record a 13,1 mld (+4%) ebit adjusted si attesta a 3,2 miliardi, in crescita del 10%

Poste ha chiuso il 2025 con ricavi di gruppo 2025 a livelli record e pari a 13,1 miliardi, in crescita del 4% anno su anno redditività più alta mai registrata, con il risultato operativo (ebit) adjusted che si attesta a 3,2miliardi, in crescita del 10% anno su anno, e l’utile netto pari a 2,2 miliardi’, in crescita del 10% anno su anno, in linea con la guidance aggiornata per il 2025 e in anticipo rispetto agli obiettivi previsti dal piano 2024-28. I ricavi del settore pacchi e logistica in crescita in tutti i segmenti di clientela – con Poste primo operatore nei pacchi con 349 milioni di item consegnati nel 2025. I ricavi dei servizi finanziari in crescita del 3%, anno su anno, a 5,7 miliardi nell’esercizio 2025, trainati dal portafoglio investimenti e da una solida performance commerciale ricavi dei servizi assicurativi supportati sia dal comparto vita sia dal comparto protezione.

POSTE: DEL FANTE, ‘2025 ANNO MIGLIORE DELLA STORIA, LIVELLI RECORD’

”Il 2025 è stato un anno eccezionale per Poste Italiane, abbiamo registrato i migliori risultati della nostra storia, caratterizzati da ricavi e redditività a livelli record. La performance è stata rilevante in tutte le aree di business grazie al contributo di una dinamica commerciale solida, una disciplina dei costi rigorosa e consistenti rendimenti del portafoglio investimenti”. Così l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commenta i conti preliminari del gruppo per il 2025. ”I ricavi hanno raggiunto il massimo storico di 13,1 miliardi, il risultato operativo (ebit) adjusted ha registrato un livello record pari a 3,24 miliardi e l’utile netto si è attestato a 2,22 miliardi, in linea con la nostra guidance aggiornata”, riassume l’ad. Intanto, il piano strategico ”continua a registrare progressi significativi, con tutte le principali iniziative pienamente in linea con le tempistiche previste, inclusi il roll‑out del nuovo modello di servizio commerciale e la trasformazione della logistica”, assicura Del Fante. (Rgt/Adnkronos)

POSTE: DEL FANTE, ‘PER 2025 DIVIDENDO A 1,25 EURO, +16% SU ANNO’

”Dal 2016 abbiamo distribuito quasi 9 miliardi ai nostri azionisti” e per l’esercizio 2025 ”proporremo un dividendo per azione pari a 1,25 euro, in crescita del 16% anno su anno, corrispondente a un payout ratio del 73% e a una distribuzione complessiva di 1,6 miliardi. Ciò conferma in modo chiaro il nostro impegno nel garantire rendimenti sostenibili e attraenti per gli azionisti”. Lo ha detto l’amministratore di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando i dati preliminari del 2025 del gruppo. In generale, l’ad evidenzia che la società ha ”rafforzato la politica dei dividendi, impegnandoci a un payout ratio superiore al 70% applicato all’utile netto, al quale si aggiungeranno i dividendi ricevuti da Tim su base cash‑for‑cash”.(Rgt/Adnkronos)

POSTE: DEL FANTE, ‘LAVORIAMO CON TIM PER SINERGIE DI LUNGO PERIODO’

”Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Tim, per realizzare sinergie di lungo periodo. In qualità di maggiore azionista strategico, abbiamo contribuito alla stabilizzazione della governance e allo sblocco delle priorità strategiche a beneficio della creazione futura di valore e di rendimenti sostenibili per gli azionisti”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando i dati preliminari del gruppo per il 2025.(Rgt/Adnkronos)

POSTE: CON POLIS QUASI 5.000 UFFICI POSTALI GIA’ TRASFORMATI IN HUB DI SERVIZI DIGITALI

Con il Progetto Polis, Poste Italiane ha rafforzato la presenza sul territorio e confermato il proprio ruolo a supporto della coesione sociale e del superamento del digital divide, nelle comunità locali e aree interne del Paese. A fine dicembre, Poste Italiane ha trasformato 4.849 uffici postali in hub di servizi digitali e ha realizzato 160 spazi di co-working. Sono stati erogati oltre 190 mila servizi della Pubblica Amministrazione, tra cui oltre 140 mila passaporti, semplificando la vita dei cittadini sia dei piccoli comuni che delle grandi città. Inoltre, sono avanzati gli interventi per migliorare l’efficienza energetica degli immobili e incrementare la produzione di energia rinnovabile. Anche grazie al contributo del Progetto Polis, il numero di edifici dotati di sistemi di smart-building è salito a 4.320 unità e risultano installati oltre circa 870 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata pari a 29 MWp. Il Gruppo proseguirà nel 2026 nella realizzazione di “Polis”, progetto strategico a supporto della coesione sociale del Paese che coinvolge circa 7.000 comuni con meno di 15 mila abitanti, nei quali l’Ufficio Postale sarà trasformato in hub di servizi digitali per un accesso rapido e facile ai servizi della Pubblica Amministrazione. È inoltre prevista la realizzazione di circa 250 spazi di coworking a livello nazionale e l’implementazione di numerose azioni a supporto della transizione energetica del Paese.