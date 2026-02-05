POSTE ITALIANE: OGGI 5 FEBBRAIO ANCHE IN PROVINCIA DI FROSINONE WEBINAR SULLA “GESTIONE DEL CREDITO”

Sarà possibile seguire l’appuntamento delle 16 con la traduzione simultanea dei contenuti verbali a cura di un interprete della lingua dei segni (LIS).

Poste Italiane rinnova anche per il 2026 il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Oggi, giovedì 5 febbraio, anche in provincia di Frosinone sarà disponibile il webinar dal titolo “La gestione del credito”.

I relatori, in un doppio appuntamento, alle 10:00 e alle 16:00, forniranno gli strumenti per poter pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento. Il webinar delle 16 sarà accessibile a tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Videopillole” con tre collane (base, intermedia ed evoluta) utili per orientarsi tra le possibili soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.