Poste Italiane, nuovi webinar di educazione finanziaria in provincia di Frosinone

In programma martedì 5 maggio su “l Welfare, il diritto al benessere” e giovedì 7 maggio su “I conti di casa” e “La gestione del credito”.

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Martedì 5 maggio, in un duplice incontro alle 10.00 e alle 16.00, dal titolo “Il Welfare, il diritto al benessere” il relatore, condividerà con i partecipanti utili suggerimenti per comprendere quali sono i soggetti pubblici e privati che possono contribuire, attraverso il welfare, al benessere finanziario personale e collettivo.

Giovedì 7 maggio, invece, alle ore 10.00 è previsto un webinar dedicato al tema “I conti di casa” e alle ore 16.00 a “La gestione del credito”. Nel corso degli appuntamenti saranno forniti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar di martedì alle 10.00 su “Il Welfare, il diritto al benessere” e di giovedì alle 16.00 su “La gestione del credito” saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dal titolo “Generazione EF – Giovani”, che racconta, attraverso le voci dei protagonisti delle storie, in modo semplice e senza troppi tecnicismi, le tematiche principali di una corretta pianificazione finanziaria.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.