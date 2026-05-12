Poste Italiane, nuovi webinar di educazione finanziaria in provincia di Frosinone

In programma martedì 12 maggio su “La protezione” e “Il risparmio e gli investimenti” e giovedì 14 maggio su “Il passaggio generazionale” e “Il corso della vita”

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Martedì 12 maggio in un doppio appuntamento, alle ore 10.00, con un webinar dal titolo “La protezione” e alle 16.00 con “Il risparmio e gli investimenti”, i relatori condivideranno con i partecipanti suggerimenti utili su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

Giovedì 14 maggio, invece, negli incontri su “Il passaggio generazionale” delle ore 10.00 e “Il corso della vita” delle ore 16.00, verranno fornite indicazioni utili su come pianificare il passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” e per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di programmare meglio i propri obiettivi di vita.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

I webinar di martedì alle 16.00 su “Il risparmio e gli investimenti” e di giovedì alle 10.00 su “Il passaggio generazionale” saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dal titolo “Generazione EF – Giovani”, che racconta, attraverso le voci dei protagonisti delle storie, in modo semplice e senza troppi tecnicismi, le tematiche principali di una corretta pianificazione finanziaria.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.