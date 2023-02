Poste Italiane, nuovamente operativi gli uffici postali di Castel San Pietro Romano e Rocca Santo Stefano

Riaperti al pubblico gli Uffici Postali di Castel San Pietro Romano e Rocca Santo Stefano.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione rispettivamente delle sedi di Via Vittorio Veneto e Corso Della Libertà, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Gli uffici postali di Castel San Pietro e Rocca Santo Stefano sono a disposizione dei cittadini con i consueti orari di apertura, la sede di Via Vittorio Veneto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle ore 12.30, mentre la sede di Corso della Libertà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.20 alle ore 13.45.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO