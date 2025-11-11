POSTE ITALIANE: MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA, APPUNTAMENTO ONLINE PER I CITTADINI DEL FRUSINATE

In occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa e nell’ambito degli eventi legati alla partecipazione di Poste Italiane all’iniziativa del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, mercoledì 12 novembre, l’Azienda organizza un doppio appuntamento online dedicato anche ai cittadini di Frosinone e provincia sul tema “La protezione”: il primo incontro alle ore 10.00 e il secondo, con sottotitoli e interprete LIS, alle ore 16.00.

Durante i webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita.

Gli incontri hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “A scuola di economia”, con due percorsi di educazione finanziaria destinati agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e la sezione podcast “Generazione EF – Giovani” dedicata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.