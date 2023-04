Poste Italiane, meeting “Champions Protezione” a Roma premiata la filiale di Frosinone

Importanti riconoscimenti per la Filiale di Frosinone sono arrivati durante l’incontro celebrativo “Champions Protezione” che si è svolto nei giorni scorsi nella sala meeting dello Sheraton di Roma.

In questa occasione sono state premiate le migliori Filiali e i migliori Uffici Postali di tutta Italia che si sono distinti nei periodi presi in considerazione del 2022 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nel collocamento delle polizze Poste Vivere Protetti e sui preventivi di Poste Guidare Sicuri.

In particolare, la Filiale di Frosinone, che comprende 130 uffici postali, ha raggiunto e superato l’obiettivo assegnato sia per le polizze di Protezione sia per le Polizze RCAuto.

All’incontro, condotto da Nicola Piccioli, Responsabile Supporto Prodotti e Servizi Mass Market di Poste Italiane, hanno partecipato oltre 240 dipendenti di tutta Italia, tra Direttori e Responsabili Commerciali provinciali e Direttori degli Uffici Postali.

In rappresentanza della filiale di Frosinone erano presenti, oltre al direttore della Filiale Emilio Contrasto e alla Responsabile Commerciale Ornella Gerardi, anche tre referenti commerciali di zona, uno specialista commerciale mobile, quattro consulenti commerciali, un consulente Premium e i direttori degli uffici postali di Ferentino, Piglio e Villa Latina.

Soddisfazione per la responsabile Commerciale di Filiale Ornella Geradi: “Sono molto soddisfatta – dichiarato Ornella Gerardi – dei risultati raggiunti dalla squadra, desidero davvero congratularmi con tutta la filiera commerciale ma soprattutto con i consulenti e i direttori degli uffici postali per i traguardi raggiunti. Risultati ottenuti grazie alla grande qualità del lavoro svolto e alla capacità di porre sempre il cliente al centro dei nostri interessi per rispondere al meglio ad ogni sua necessità.”

“È stata premiata – ha continuato la Responsabile – la capacità di ascoltare le necessità dei clienti e di proporre soluzioni personalizzate per ogni tipologia di esigenza. Una consulenza ispirata all’etica e alla competenza professionale, valori e obiettivi che fanno di Poste Italiane un’azienda da sempre riconosciuta per la facoltà di avvicinare e intercettare ampi segmenti di clientela grazie a prodotti semplici e affidabili.”

COMUNICATO STAMPA