Poste Italiane: lunedi 30 gennaio a Roma l’azienda presenta il progetto “Polis – Casa dei Servizi digitali”

Coinvolti nel progetto 7.000 uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti

Tra le molte novità la possibilità per i cittadini di richiedere numerosi servizi della Pubblica Amministrazione.

Invitati nella capitale 7.000 Sindaci, di cui 83 della provincia di Frosinone

Lunedi 30 gennaio a Roma Poste Italiane presenta il progetto “Polis – Casa dei Servizi digitali” e per l’occasione ha invitato 7000 Sindaci da tutta Italia dei Comuni sotto i 15mila abitanti.

Per la provincia di Frosinone sono 83 i comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione degli Uffici Postali per offrire i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24.

Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri.

Comunicato stampa