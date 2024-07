Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2024 per Postini e altre figure

Poste Italiane cerca periodicamente candidati interessati a lavorare come postini (portalettere), anche senza esperienza per diverse sedi in Italia. Inoltre, durante l’anno, recluta altre figure tra cui sportellisti e impiegati da assumere negli uffici postali e in sede.

La raccolta delle candidature avviene online, tramite la sezione web Poste Italiane Lavora con noi. Di seguito vi presentiamo tutte le posizioni aperte e vi spieghiamo come funzionano le assunzioni in Poste Italiane, come avvengono le selezioni, come prepararsi ai test, come candidarsi e come entrare in graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato.

Ecco quali sono le posizioni aperte al momento per lavorare in Poste, per le quali è possibile candidarsi:

Portalettere – varie sedi sul territorio nazionale.

Opportunità per laureati in ambito logistico SDA Express Courier – Vidigulfo (PV), Piacenza, Bologna, Monza.

Project & Construction Engineers – Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze.

Durante l’anno Poste Italiane seleziona personale da assumere per varie mansioni, dalla consegna e smistamento della posta al servizio agli sportelli postali e altre attività. Le figure cercate sono diverse, dai postini ad impiegati sportellisti, addetti allo smistamento postale, operatori di sportello, figure commerciali, consulenti mobili, figure di front end per promuovere e vendere servizi offerti da Poste. L’azienda sta portando avanti un importante piano di inserimenti di personale e ricambio generazionale che porterà a 25mila assunzioni entro il 2024 in base al nuovo piano industriale, per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere questo approfondimento.

Le assunzioni per portalettere vengono effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. Per altri profili gli inserimenti avvengono, per lo più, a tempo indeterminato o a termine, e in stage. Le selezioni interessano tutto il territorio nazionale e sono rivolte a candidati diplomati o laureati. Per i postini non è richiesta esperienza.

Vediamo nel dettaglio come avvengono le selezioni per portalettere, le sedi di lavoro, il processo di selezione e ogni altra informazione utile che non viene data sul sito web di Poste Italiane ma noi la conosciamo per esperienza sul campo e grazie ai feedback dei numerosi candidati che hanno partecipato alle selezioni. Spieghiamo anche come funzionano le graduatorie in base alla normativa vigente, quale stipendio è previsto e come prepararsi ai test.

Poste avvia periodicamente nuove selezioni per reclutare postini che lavoreranno durante il periodo invernale, primaverile, estivo e autunnale. I postini si occupano del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza. Per queste assunzioni Poste Italiane si rivolge a candidati diplomati.

Non sono previsti limiti di età, anche se in linea generale l’azienda preferisce dare spazio ai giovani. Ricordiamo che poste italiane non recluta personale tramite concorso pubblico ma raccoglie le candidature come una società privata.

posti di lavoro per portalettere prevedono l’inserimento mediante Contratti a Tempo Determinato (CTD). Si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato) a carattere stagionale e, generalmente, il contratto ha una durata di 3 o 4 mesi, oppure 6 mesi.

Lo stipendio mensile base è di circa 1.200 – 1.300 Euro al mese netti, che può aumentare nel caso si decida di fare straordinari. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e Province sono individuate nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base alle esigenze aziendali.

REQUISITI

Per lavorare come postini per Poste Italiane occorre possedere i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore o diploma di laurea , anche triennale;

di scuola media superiore o , anche triennale; patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

SEDI LAVORATIVE PER POSTINI

Generalmente, le selezioni per la copertura di posti di lavoro Poste riguardano le seguenti regioni e province:

Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

– Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza; Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;

– Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo; Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola;

– Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola; Valle d’Aosta – Aosta;

– Aosta; Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;

– Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone; Trentino Alto Adige – Trento, Bolzano;

– Trento, Bolzano; Umbria – Perugia, Terni;

– Perugia, Terni; Toscana – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato;

– Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato; Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia;

– Imperia, Savona, Genova, La Spezia; Emilia Romagna – Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara;

– Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara; Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo;

– Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo; Molise – Campobasso, Isernia;

– Campobasso, Isernia; Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

– Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani; Basilicata – Potenza, Matera;

– Potenza, Matera; Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

– Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone; Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

– L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti; Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

– Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias; Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

– Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa; Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

– Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno; Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia. Al momento le selezioni sono aperte per le province di Belluno, Bolzano, Padova, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza, Trento, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì – Cesena, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Modena, Parma, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Siena, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, La Spezia, Lecco, Lodi, Monza della Brianza, Milano, Mantova, Pavia, Savona, Sondrio, Varese, Novara e Verbano Cusio Ossola. Si può scegliere una sola area territoriale di preferenza. Il contratto di lavoro avrà una durata di 6 mesi (CTD). Per l'ultimo blocco di inserimenti la candidatura deve essere inviata entro le 23.59 del 7 luglio 2024. Dopo queste date è sempre possibile inviare una candidatura spontanea. L'annuncio per la ricerca di postini sarà riaperto anche successivamente, in quanto gli inserimenti di personale sono costanti.