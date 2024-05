Poste Italiane, la filiale provinciale di Frosinone tra le migliori in Italia

La Filiale provinciale di Frosinone protagonista a Roma, durante l’incontro celebrativo “Champions Raccolta”, nel corso del quale sono state premiate le migliori Filiali di tutta Italia che nel corso del 2023 si sono distinte per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di investimento e risparmio.In particolare, oltre a rientrare tra le prime 27 “best performer” a carattere nazionale (su 132 complessive), i risultati ottenuti in questo comparto di attività posizionano la Filiale di Frosinone tra le prime quattro sulle 19 Filiali provinciali delle quattro regioni (Molise, Abruzzo, Lazio e Sardegna) che compongono l’Area Centro.Soddisfazione per gli importanti riconoscimenti ha espresso il direttore provinciale Emilio Contrasto, che coordina e gestisce l’attività dei 130 uffici postali della provincia: “È un risultato straordinario – sottolinea Contrasto – che premia il lavoro quotidiano dei colleghi negli uffici postali, il loro impegno e la loro professionalità al servizio dei tantissimi clienti che affidano a Poste Italiane i loro risparmi. Il risparmio postale tradizionale e le moderne soluzioni di investimento si confermano un porto sicuro per i cittadini della Ciociaria, anche nelle realtà più piccole dove siamo presenti da sempre e stiamo ribadendo la nostra attenzione con il Progetto Polis, che prevede investimenti importanti per ammodernare gli uffici e portare nuovi servizi.”Per quanto riguarda i numeri sul comparto del risparmio, il gradimento dei cittadini è particolarmente focalizzato sui due principali e tradizionali prodotti garantiti dallo Stato: infatti, sono 427mila libretti postali e circa 780mila buoni fruttiferi postali. Statisticamente, si potrebbe dire che nella provincia Frosinone tutti i cittadini hanno sottoscritto più di un Buono Fruttifero e l’80% della popolazione residente possiede un Libretto postale.All’evento celebrativo di Roma erano presenti i responsabili della sede centrale di Roma di Poste Italiane e centinaia di dipendenti provenienti da tutta Italia, tra cui direttori di Filiale, direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.

