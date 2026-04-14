Poste Italiane: in provincia di Frosinone questa settimana nuovi webinar di educazione finanziaria

In programma martedì 14 aprile su “La protezione” e “Il risparmio e gli investimenti” e giovedì 16 aprile su “Il passaggio generazionale” e “Il corso della vita”.

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Martedì 14 aprile è in programma un doppio appuntamento, alle ore 10 sulla tematica “La protezione” e alle ore 16 sulla tematica “Il risparmio e gli investimenti”. Nei due webinar i relatori condivideranno con i partecipanti suggerimenti utili su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

Giovedì 16 aprile, invece, il webinar delle ore 10 sarà dedicato alla tematica “Il passaggio generazionale” e quello delle ore 16 a “Il corso della vita”. Nel corso dei due appuntamenti online verranno fornite indicazioni utili su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” e per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.

I webinar di martedì alle 10.00 su “La protezione” e di giovedì alle 16.00 su “Il passaggio generazionale” saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Percorsi di educazione finanziaria”, con due raccolte online di webinar svolti dai nostri esperti per approfondire il tema della pianificazione delle proprie risorse e trasformare i propri desideri in obiettivi concreti.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.