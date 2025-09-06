Poste Italiane, in provincia di Frosinone oltre 93mila cittadini utilizzano la nuova Super App

Una vera e propria piattaforma digitale che ha sostituito alcune precedenti applicazioni integrandone le funzioni e i servizi in un’unica app.

Tra i comuni, in rapporto agli abitanti, Frosinone e Cassino hanno percentuali di utilizzo che si attestano intorno al 27%, Veroli oltre il 21% Ceccano si attesta oltre il 19%.

In provincia di Frosinone la nuova Super App di Poste Italiane è stata scaricata già da oltre 93mila cittadini. In media, dunque, quasi un abitante su cinque (26%) utilizza l’app “P”, una vera e propria piattaforma digitale che da luglio ha sostituito alcune precedenti applicazioni integrandone le funzioni e i servizi in un’unica app e di conseguenza semplificando notevolmente l’esperienza per i clienti.

Tra i comuni, quelli della provincia più “smart” con la nuova app di Poste Italiane sono Frosinone (utilizza l’app il 27% della popolazione), Cassino (26,8%), Veroli (21%) e Ceccano (19%).

I principali servizi dell’app “P”. Con la nuova applicazione, è possibile prenotare il proprio turno all’ufficio postale e precompilare alcuni moduli e documenti, velocizzando le operazioni allo sportello. Con la pratica funzione “Mappe” è possibile cercare non solo l’ufficio postale più vicino o quello più comodo, ma anche gli Atm Postamat, i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare o mandare indietro i pacchi.

La piattaforma unica permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio, gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, tenere d’occhio le forniture di energia, senza dimenticare la possibilità di spedire pacchi e posta. In pochi click si possono fare ricariche e bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto ed effettuare pagamenti PagoPa.

Il wallet digitale. Altra importante novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Include anche la possibilità di inquadrare un Qr Code in ufficio postale o su poste.it per identificarsi in maniera rapida. I dati sono visibili solo dopo l’autenticazione, garantendo sicurezza e privacy.

La nuova app, leader tra le app gratuite in Italia su Apple Store e Google Play e identificabile con la lettera P blu su fondo giallo, ha l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai 46 milioni di clienti di Poste Italiane. A livello Italia, gli utilizzatori attivi della nuova app sono già 9 milioni.

L’iniziativa si colloca all’interno del piano di trasformazione digitale del Gruppo, che mira a semplificare i servizi, ridurre la frammentazione degli strumenti digitali e ampliare l’accesso alle soluzioni online, anche per le fasce meno digitalizzate della popolazione.