Poste Italiane, in 53 uffici postali il turno allo sportello si può prenotare con una telefonata

La modalità di prenotazione del turno a sportello, assicurata dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane, è operativa contattando il numero 06.4526.4526.

Il servizio si aggiunge alle altre modalità di prenotazioni disponibili tramite app o sito aziendale.



Roma, 18 settembre 2025 – Nei 53 uffici della provincia di Frosinone con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni da remoto effettuate tramite app o sito di Poste Italiane, il turno allo sportello si può prenotare anche con una telefonata al numero 06.4526.4526.

La modalità è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono pianificare un appuntamento in ufficio postale in modo semplice e secondo le proprie esigenze.

Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti. L’Intelligenza Artificiale elabora ciascuna richiesta e indica soluzioni compatibili con le esigenze dei clienti, offrendo loro la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti proposti.

Il servizio è disponibile per gli oltre 190mila clienti della provincia che hanno certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o che lo hanno associato a strumenti di pagamento con l’azienda. Dopo la conferma dell’appuntamento proposto, il servizio riepiloga i dati della prenotazione e invia un promemoria via e-mail e sms.

Qualora il cliente abbia già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento nella pagina iniziale, dalla quale gestire in autonomia la prenotazione.