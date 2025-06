POSTE ITALIANE: IN 53 UFFICI POSTALI DI FROSINONE E PROVINCIA IL TURNO ALLO SPORTELLO SI PUO’ PRENOTARE CON UNA TELEFONATA

La nuova modalità di prenotazione del turno a sportello, assicurata dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane, è già operativa contattando il numero 06.4526.4526.

Su Frosinone e provincia sono 190mila i cittadini che possono utilizzare il servizio perché hanno già certificato o associato il proprio numero telefonico.

Il servizio, che si aggiunge alle altre modalità di prenotazioni disponibili tramite app o sito aziendale, può essere utilizzato anche nei giorni di pagamento delle pensioni a partire

già da quelle di luglio, in programma dal prossimo martedì primo del mese.

Da ieri nei 53 uffici di Frosinone e provincia con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online – tramite app o sito di Poste Italiane – si può prenotare il turno allo sportello anche con una telefonata al numero 06.4526.4526.

La nuova modalità è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono pianificare un appuntamento in ufficio postale in modo semplice e secondo le proprie esigenze.

La prenotazione telefonica può già essere utilizzata, negli uffici postali abilitati, anche nei giorni di pagamento delle pensioni a partire da quelle di luglio, in programma dal prossimo martedì primo del mese.

Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti. L’Intelligenza Artificiale elabora ciascuna richiesta e indica soluzioni compatibili con le esigenze dei clienti, offrendo loro la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti proposti.

Il servizio è disponibile per gli oltre 190mila clienti di Frosinone e provincia che hanno certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o che lo hanno già associato a strumenti di pagamento con l’azienda. Dopo la conferma dell’appuntamento proposto, il servizio riepiloga i dati della prenotazione e invia un promemoria via e-mail e sms. Qualora il cliente abbia già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento nella pagina iniziale, dalla quale gestire in autonomia la prenotazione.

Poste Italiane ricorda che sempre a partire da martedì 1° luglio le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat, senza recarsi allo sportello.