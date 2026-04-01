Poste Italiane, in 11 piccoli comuni della provincia di Frosinone installate 16 nuove cassette postali “Smart”

Più piccole e digitali, permetteranno con un semplice click sul sito di Poste Italiane di conoscere quotidianamente in tempo reale la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato.

Sono 16 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in 11 piccoli comuni della provincia di Frosinone. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria.

Tutti i dati raccolti dalle nuove cassette smart consentiranno ai piccoli comuni di elaborare medie annuali, mensili e semestrali. Per acquisire in tempo reale tutte le informazioni comprese quelle rilevate dai sensori, basta collegarsi sul sito www.posteitaliane.it/piccolicomuni e inserire nello spazio predisposto per la ricerca il nome del Comune abilitato.

Le nuove cassette postali “smart” sono disponibili nei comuni di Arce, Arnara (2 cassette), Castro dei Volsci (2 cassette), Pastena, Patrica, Piglio (2 cassette), Pofi (2 cassette), San Giorgio a Liri, Strangolagalli, Trevi nel Lazio e Villa Santo Stefano (2 cassette).

Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e, attraverso dei sensori, comunicano al personale impegnato sul territorio nel servizio di svuotatura, l’eventuale corrispondenza da ritirare: un’innovazione che efficienta ulteriormente la raccolta e riduce l’impatto ambientale, perché evita il passaggio del portalettere se la cassetta è vuota. Gli utenti potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste Italiane e il sito poste.it, attraverso i quali è inoltre possibile ottenere indicazioni utili per raggiungere la cassetta. e per acquisire in tempo reale tutte le altre informazioni rilevate dai sensori.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso che in provincia di Frosinone prevede l’implementazione di 11 edifici smart, dotati di pannelli fotovoltaici e progettati per garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, 22 colonnine di ricarica dei veicoli elettrici per un totale di 44 punti di ricarica, 120 mezzi green o a bassa emissione di Co2, destinati alla consegna di pacchi e posta. Con l’adozione di queste tecnologie, l’Azienda si conferma leader nell’innovazione e nella sostenibilità, mirando a un futuro più verde, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.