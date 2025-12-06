Poste Italiane, i numeri dei primi nove mesi del 2025 confermano la crescita dell’E-Commerce in provincia di Frosinone

I nuovi servizi su misura per i cittadini del frusinate fanno decollare la consegna dei pacchi.

Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Frosinone con un +28,2% registrato quest’anno, rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Un incremento rilevato anche a livello Italia, con la quota dei pacchi consegnati dai portalettere che ha raggiunto il 45% nel terzo trimestre 2025, per una crescita del 5% su anno.

L’Azienda in provincia di Frosinone può contare su una rete logistica composta da 6 centri di distribuzione, supportata da una flotta di oltre 260 mezzi, di cui circa 120 interamente green o a basso impatto ambientale. A questo si affianca la rete Punto Poste, che include circa 300 punti, tra attività commerciali e locker, che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e maggiore flessibilità. Gli utenti, inoltre, da quest’anno potranno avvalersi anche della nuova Super App di Poste Italiane con cui gestire, attraverso un punto di accesso unico, tutti i prodotti e servizi fra cui la spedizione e gestione dei pacchi.

Poste Italiane conferma, quindi, l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini. Le politiche attive del lavoro concordate con le organizzazioni sindacali e le assunzioni avviate nell’ultimo periodo, inoltre, rappresentano un tassello importante per garantire standard di qualità sempre più elevati.

Nel segno della vicinanza ai cittadini, con crescente attenzione a innovazione e sostenibilità, infine, Poste Italiane ha pensato ad alcuni percorsi di educazione postale che propongono contenuti multimediali per illustrare in modo semplice e accessibile il mondo degli acquisti online e offline. I nuovi contenuti raccontano le caratteristiche fondamentali del re-commerce e dei modelli di acquisto emergenti attraverso infografiche e quiz di approfondimento.