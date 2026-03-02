POSTE ITALIANE, I “CONTI DI CASA” E “LA GESTIONE DEL CREDITO”: A FROSINONE DUE NUOVI SEMINARI GRATUITI ONLINE

Grazie alla presenza di un interprete i due webinar disponibili anche nella lingua italiana dei segni.

“I conti di casa” e “La gestione del credito”. Sono i titoli dei due nuovi appuntamenti online di educazione finanziaria organizzati da Poste Italiane, diretti ai cittadini frusinati che si svolgeranno domani, martedì 3, e giovedì 5 marzo, alle 10.00 e alle 16.00, in modalità “webinar” e totalmente gratuiti. Gli incontri di martedì e giovedì mattina saranno disponibili anche con sottotitoli e in modalità LIS (lingua italiana dei segni), grazie alla presenza di un interprete.

Durante i due webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio il bilancio familiare e come realizzare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, le “Guide ai momenti della vita” che orientano e incentivano a riflettere per prevenire e gestire situazioni possibili e probabili come, ad esempio: lo studio dei figli, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, la vita in pensione.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.