POSTE ITALIANE: FROSINONE, CORSO DI “GUIDA SICURA” PER I DIPENDENTI

Tenuto da funzionari della Polizia Stradale con l’obiettivo di sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti sulle strade.

Ha fatto tappa stamane a Frosinone, nella Filiale provinciale di Poste Italiane in Piazza della Libertà, il corso “Guida sicura”.

Al seminario, tenuto da rappresentanti della Polizia Stradale di Frosinone, hanno partecipato 20 dipendenti appartenenti a varie strutture aziendali delle Filiali di Frosinone e Latina, con particolare riguardo a coloro che svolgono le loro attività con veicoli aziendali.

Durante l’incontro, i funzionari della Polizia Stradale hanno illustrato le situazioni di rischio e le modalità per affrontarle, le distrazioni più comuni e pericolose, i dispositivi di protezione individuale, le principali regole da tenere quando si guida con particolare focus sul Codice della Strada e sui limiti di velocità.

L’iniziativa formativa si inserisce nell’ambito delle azioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di potenziare ulteriormente le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Poste Italiane, infatti, ha siglato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno un protocollo d’intesa con l’obiettivo comune di sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti sulle strade.

Nei prossimi mesi “Guida Sicura” coinvolgerà i dipendenti di Poste Italiane sia nelle altre province laziali sia in altre regioni.