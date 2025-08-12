POSTE ITALIANE: FROSINONE, CON IL SERVIZIO “SEGUIMI”, LA CORRISPONDENZA TI RAGGIUNGE ANCHE IN VACANZA

Il servizio, dedicato a privati e aziende, può essere attivato nei 130 uffici postali della provincia o sul sito poste.it, è personalizzabile e utilizzabile sia in caso di trasferimento definitivo che temporaneo.

L’arrivo della corrispondenza alla sede aziendale o alla residenza privata in una località turistica, rispettivamente aperta o utilizzata esclusivamente durante il periodo estivo o semplicemente l’inoltro della posta al nuovo domicilio in cui ci si è trasferiti con tutta la famiglia o parte di essa non saranno più un problema.

Grazie al servizio “Seguimi” di Poste Italiane, infatti, in caso di trasferimento definitivo o temporaneo privati cittadini o aziende potranno ricevere la corrispondenza destinata al vecchio indirizzo presso un nuovo recapito, sia in Italia sia all’estero.

Il servizio, disponibile anche in provincia di Frosinone, è personalizzabile attraverso la scelta della tipologia di corrispondenza da re-inoltrare avvalendosi delle opzioni “Tutta la Posta” o “Solo Posta a firma” (disponibile esclusivamente per l’Italia), del periodo di validità (3, 6 e 12 mesi), dell’eventuale estensione ai conviventi del nucleo familiare o decidendo per il re-inoltro su un indirizzo fisico oppure su una casella postale.

“Seguimi” può essere attivato nei 130 uffici postali della provincia od online sul sito poste.it. Nel primo caso è possibile anche compilare preventivamente la “Scheda Cliente” disponibile sul sito di Poste, stamparla e presentarla a sportello presso l’ufficio scelto.

Per l’attivazione on line è sufficiente essere registrati al sito poste.it e disporre di un PosteID abilitato a SPID, oppure di un cellulare certificato presso Poste Italiane o di un documento di riconoscimento. In caso di familiari conviventi andrà compilato anche il modulo “Delega familiare per l’attivazione online” (scaricabile dal sito). Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, carta PostePay o conto BancoPosta.

Per ulteriori informazioni e conoscere l’elenco degli uffici postali abilitati al servizio è possibile consultare le pagine https://www.poste.it/prodotti/servizio-seguimi.html e https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/servizio-seguimi.html