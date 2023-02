Poste Italiane / Filettino – L’Ufficio Postale di Piazza Giuditta Tavani Arquati,continuerà a essere punto di riferimento per l’erogazione di servizi per tutti i cittadini

– In relazione all’articolo dal titolo “ Parco dei Monti Simbruini sfrattato da Filettino e la stazione dei Carabinieri a rischio chiusura” pubblicato sabato 18 febbraio, Poste Italiane intende rassicurare i cittadini di Filettino sulla paventata ipotesi di chiusura dell’ufficio postale precisando che la sede di Piazza Giuditta Tavani Arquati continuerà a essere punto di riferimento per l’erogazione di servizi per tutti i cittadini e le imprese di Filettino.

