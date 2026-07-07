Poste Italiane – Filatelia, presentato il francobollo dedicato a “L’Art Nouveau in Italia”

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Art Nouveau in Italia
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L’emissione della carta valore postale rientra nella serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”.
Poste Italiane comunica che ieri 6 luglio è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a “L’Art Nouveau in Italia”.
Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di centosessantamilaventi esemplari, distribuiti in fogli da ventotto francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico, il bozzetto è firmato da Andrea Speziali.
La vignetta raffigura il volto delicato e armonioso di una donna dalla folta e sinuosa chioma, resa con linee fluide e avvolgenti. I capelli, impreziositi da un raffinato fermaglio decorativo, si dispongono in morbide volute che evocano il movimento naturale e stilizzato tipico del gusto liberty. Il ritratto è inserito entro una cornice ornamentale finemente elaborata, arricchita da eleganti motivi di ninfee e foglie acquatiche che si intrecciano con ritmo sinuoso.
Completano il francobollo la legenda “L’ART NOUVEAU IN ITALIA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Rimini.
È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it.

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