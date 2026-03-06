Poste Italiane, emesso francobollo “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”

Poste Italiane comunica che ieri 5 marzo 2026 ha emesso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Corriere della Sera, nel 150° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Fabio Abbati.

La vignetta riproduce una matrice tipografica, composta da caratteri mobili a cliché, che trasferisce l’inchiostro sulla carta producendo una prova utile al controllo del contenuto e della qualità della stampa. Sullo sfondo compare la prima pagina del primo numero del Corriere della Sera, fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier. Al Centro spicca il logo per l’anniversario dei 150 anni.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano 24.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.