Poste Italiane, emesso francobollo dedicato a Confcommercio

Poste Italiane comunica che oggi 24 settembre 2025 e’ stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato a Confcommercio, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Francesco Rossi.

La vignetta raffigura il profilo dell’Italia che, in una composizione tipografica costellata dalle parole chiave identificative dei settori di rappresentanza dell’Organizzazione, commercio, turismo, servizi, trasporti, cultura, professioni, emerge in bianco dal colore blu dello sfondo. Suggella la composizione una fascia tricolore e, in alto, svetta il logo di Confcommercio – Impresa per l’Italia.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.