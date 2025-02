Poste Italiane, emesso francobollo commemorativo di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Poste Italiane comunica che il 2 febbraio 2025 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel V centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1.25€.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un ritratto di profilo del musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina, dipinto a olio su tela del 1566, di autore anonimo, di proprietà della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina ed esposto nella Casa Museo del compositore a Palestrina.

Completano il francobollo le legende “GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA”, “COMPOSITORE”, le date “1525 – 1594”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Palestrina.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it.

(Palestrina, 1525 – Roma, 2 febbraio 1594) è stato un compositore e organista italiano, tra i più importanti del Rinascimento europeo.

Fu uno dei maggiori esponenti della polifonia sacra del Rinascimento. Rielaborò con sensibilità nuova le tecniche della polifonia a cappella (per sole voci) ereditate dalla scuola fiamminga. Mirò a realizzare nella musica sacra un tessuto contrappuntistico che lasciasse in evidenza la trama delle voci e la bellezza delle linee melodiche. Oltre 100 messe a 4 – 6 voci, circa 250 mottetti. Negli ultimi anni di vita, Giovanni accrebbe ulteriormente la sua fama, e fu considerato il massimo compositore esistente. Morì il 2 febbraio 1594 e venne tumulato nella Basilica di San Pietro; ai suoi solenni funerali parteciparono molti celebri musicisti del tempo.

Palestrina fu celebre sia in vita sia dopo la sua morte; le sue composizioni assursero a modello insuperato della polifonia vocale sacra rinascimentale della Chiesa Romana e sono tutt’oggi un riferimento per lo studio della composizione, in particolare della tecnica del contrappunto.

Il Comitato Nazionale delle Celebrazioni del Cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina è stato istituito, con decreto del Ministro della Cultura, il 28 Febbraio2024 per celebrare la ricorrenza con una serie di eventi che hanno preso avvio già nello scorso anno. Durante l’anno Pierluigiano numerose saranno dunque le iniziative dedicate. Una su tutte la presentazione del francobollo che si terrà domenica 2 febbraio, dalle 10 30 alle 13 presso la Casa Museo di Giovanni Pierluigi in Vicolo Pierluigi 3 a Palestrina (Roma) alla presenza delle Istituzioni.