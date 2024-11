Poste Italiane, emessi tre francobolli contro ogni forma di terrorismo: Strage Piazza della Loggia, Mario Sossi e Strage dell’Italicus

Poste Italiane comunica che ieri lunedì 25 novembre 2024 sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo: Strage Piazza della Loggia, Mario Sossi e Strage dell’Italicus, relativi al valore della tariffa B pari a 1,25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari

l francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Tiziana Trinca per “Strage Piazza della Loggia”, Maria Carmela Perrini per “Mario Sossi” e dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per “Strage dell’Italicus”.

Vignette:

Strage Piazza della Loggia

Raffigura, in primo piano, una bambina che depone dei fiori in Piazza della Loggia a Brescia, dove il 28 maggio 1974 vi fu un attentato terroristico; sullo sfondo i portici con la Torre dell’Orologio.

Mario Sossi

Raffigura un ritratto del magistrato Mario Sossi, vittima di un sequestro terroristico a Genova il 18 aprile 1974.

Strage dell’Italicus

Raffigura il treno Espresso 1486 Italicus colpito dall’esplosione di un ordigno di matrice terroristica il 4 agosto 1974, all’uscita della “galleria degli Appennini”, nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro vicino Bologna, diretto a Monaco di Baviera.

Completano il francobollo le legende “CONTRO OGNI FORMA DI TERRORISMO” e le rispettive legende “STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA” “28 MAGGIO1974”; “MARIO SOSSI” “1932 – 1974”; “STRAGE DELL’ITALICUS” “4 AGOSTO 1974”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso lo Spazio Filatelia Roma

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

È stata realizzata una cartella filatelica unica contenente i cinque francobolli dedicati a ogni forma di terrorismo (Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, Guido Rossa, Strage Piazza della Loggia, Mario Sossi e Strage dell’Italicus) e cinque buste primo giorno di emissione, prezzo 25€.

