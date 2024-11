Poste Italiane, emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy cinque francobolli dedicati alla Giornata mondiale della Scienza

Poste Italiane comunica che l’8 novembre 2024 verranno emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicati alla Giornata mondiale della Scienza: Giovanni Caselli; Alessandro Cruto; Camillo Golgi; Lorenzo Respighi, nel bicentenario della nascita; Nazareno Strampelli, relativi al valore della tariffa B pari a 1,25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari per ogni francobollo.

Foglio: quarantacinque esemplari per ogni francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico dell’Officina per le Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato a Giovanni Caselli, Maria Carmela Perrini per i francobolli dedicati a Alessandro Cruto, Camillo Golgi e Nazareno Strampelli, Claudia Giusto per il francobollo dedicato a Lorenzo Respighi.

Le vignette:

Giovanni Caselli : riproduce un dipinto dell’autore Michele Gordigiani raffigurante Giovanni Caselli in età senile, custodito nel palazzo del Rettorato di Siena;

: riproduce un dipinto dell’autore Michele Gordigiani raffigurante Giovanni Caselli in età senile, custodito nel palazzo del Rettorato di Siena; Alessandro Cruto : raffigura un ritratto di Alessandro Cruto affiancato, a sinistra, da un particolare di una pagina di un quaderno di appunti di Cruto raffigurante uno studio per la lampadina a filamento di carbone, invenzione che lo stesso Cruto porterà al successo con l’opificio di Alpignano. Il quaderno è custodito nell’ecomuseo Sogno di Luce di Alpignano, di proprietà del Comune di Alpignano.

: raffigura un ritratto di Alessandro Cruto affiancato, a sinistra, da un particolare di una pagina di un quaderno di appunti di Cruto raffigurante uno studio per la lampadina a filamento di carbone, invenzione che lo stesso Cruto porterà al successo con l’opificio di Alpignano. Il quaderno è custodito nell’ecomuseo Sogno di Luce di Alpignano, di proprietà del Comune di Alpignano. Camillo Golgi : raffigura un ritratto del patologo Camillo Golgi assorto nelle attività di laboratorio.

: raffigura un ritratto del patologo Camillo Golgi assorto nelle attività di laboratorio. Lorenzo Respighi : riproduce un particolare del ritratto pittorico di Lorenzo Respighi, realizzato da ignoto in data 1880, in evidenza su una stampa realizzata da Cacchiatelli e Cleter nel 1865, raffigurante l’interno dell’osservatorio Astronomico del Campidoglio di Roma, opere entrambe custodite presso il Museo dell’Osservatorio Astronomico di Roma (OAR-INAF).

: riproduce un particolare del ritratto pittorico di Lorenzo Respighi, realizzato da ignoto in data 1880, in evidenza su una stampa realizzata da Cacchiatelli e Cleter nel 1865, raffigurante l’interno dell’osservatorio Astronomico del Campidoglio di Roma, opere entrambe custodite presso il Museo dell’Osservatorio Astronomico di Roma (OAR-INAF). Nazareno Strampelli: raffigura un ritratto dell’agronomo Nazareno Strampelli in visita in uno dei campi coltivati con i suoi grani alla ricerca del miglioramento delle colture attraverso l’impiego di nuove qualità di sementi da lui ottenute attraverso selezioni e incroci.

Completano i francobolli, le rispettive legende:

“DON GIOVANNI CASELLI”, “FISICO” e “1815 – 1891”

“ALESSANDRO CRUTO”, “SCIENZIATO” e “1847 – 1908”

“CAMILLO GOLGI” “PATOLOGO” e “1843 – 1926”

“LORENZO RESPIGHI” “ASTRONOMO” e “1824 – 1889”

“NAZARENO STRAMPELLI” “AGRONOMO” e “1866–1942”; la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Belsito.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente i cinque francobolli, cinque buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 25€.

COMUNICATO STAMPA