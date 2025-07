POSTE ITALIANE: E-COMMERCE, INSTALLATO A CASSINO UN “LOCKER” PER IL RITIRO E LA SPEDIZIONE AUTOMATICA DEI PACCHI

Nati dalla collaborazione tra Poste e DHL eCommerce, il nuovo locker, situato in Via Enrico De Nicola,104, è operativo sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, con orario no stop ad eccezione della fascia oraria 02:00 – 05:00.

È stato installato a Cassino il primo “Locker”, l’armadietto automatico per la consegna e il ritiro di un pacco.

Grazie a “Locker Italia”, la Joint Venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce per il ritiro e la spedizione dei pacchi, in Via Enrico De Nicola,104, è disponibile un nuovo Locker operativo sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, con orario no stop ad eccezione della fascia oraria 02:00 – 05:00.

Il principale vantaggio di questi armadietti “intelligenti” è quello di consentire ai cittadini di poter ritirare, o inviare un pacco, secondo le proprie tempistiche evitando il rischio dei tentativi di consegna non andati a buon fine per assenza del destinatario o di essere condizionati agli orari di consegna tradizionale a domicilio. I Locker, pertanto, sono degli strumenti “alternativi” che migliorano ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

Grazie anche a uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva, infatti, questi moderni e tecnologici armadietti sono facili da utilizzare e soprattutto garantiscono la sicurezza poiché il pacco è custodito all’interno di un vano che può essere aperto esclusivamente utilizzando il codice di ritiro, in possesso ovviamente del solo destinatario.

Il Locker di Cassino fa parte dei prossimi 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare la capillarità dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’e-commerce con particolare attenzione alla sostenibilità.