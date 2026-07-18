Poste Italiane, dalla Security Room di Roma il controllo anticrimine in tempo reale degli uffici postali della provincia di Frosinone

Nella Capitale una sala operativa che attraverso un complesso sistema di videosorveglianza monitora no stop gli uffici postali del territorio, rileva tentativi di furto o rapina e quando necessario fa intervenire tempestivamente le Forze dell’Ordine.

Controllati tutti i siti aziendali nel Frusinate con oltre 260 tra impianti antintrusione e di videosorveglianza con un totale di 740 telecamere.

Poste Italiane è da sempre impegnata, anche in provincia di Frosinone, sul fronte della tutela dei clienti, del personale e del patrimonio aziendale. Il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ha infatti creato il Business Control Center, una cabina di controllo cui sono affidati quattro compiti fondamentali: monitorare in tempo reale, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, i servizi erogati da Poste Italiane; sorvegliare sulla sicurezza dei clienti all’interno degli uffici postali e dei dipendenti in tutte le sedi di lavoro; contrastare le frodi e il crimine informatico; sperimentare i nuovi servizi offerti dall’azienda.

Una delle Security Room di Poste Italiane, vero e proprio fiore all’occhiello dell’organizzazione, è collocata a Roma e ha competenza anche su Frosinone e provincia: si tratta di una sala operativa che provvede al controllo costante di tutte le sedi del Gruppo nel Frusinate grazie ad un complesso sistema di tele e videosorveglianza che monitora le sedi e rileva criticità o tentativi di furto o rapina, permettendo di attivare, quando necessario, le forze dell’ordine.

La Security Room di Roma è dunque operativa tutti i giorni anche nelle ore notturne e fornisce un tempestivo riscontro alle segnalazioni di allarme che provengono, oltre che dalla provincia di Frosinone, anche dalla Capitale e dalle restanti province laziali, oltre che dall’Abruzzo e dal Molise. “La Security Room di Roma – spiega Guido Di Donato, Responsabile Sicurezza Fisica di Tutela Aziendale Area Centro – svolge una funzione strategica per la sicurezza fisica delle sedi di Poste Italiane presenti nella provincia di Frosinone, assicurando l’analisi e il monitoraggio continuo degli eventi di sicurezza e il supporto operativo necessario alle loro gestioni e alla loro prevenzione. La struttura opera 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, secondo un processo basato sulla rilevazione, analisi e valutazione dei rischi, anche potenziali, e l’adozione di misure di mitigazione e protezione proporzionate all’entità delle minacce rilevate”.

I sofisticati sistemi di monitoraggio e di sicurezza di Poste Italiane controllano tutti i siti aziendali della provincia attraverso oltre 130 impianti antintrusione e altrettanti impianti di videosorveglianza e un totale di 740 telecamere utilizzate per riprendere e controllare zone sensibili e potenziare la sicurezza degli edifici, dei beni e soprattutto delle persone.

“Il modello organizzativo – precisa Di Donato – è strutturato e orientato al miglioramento continuo, mediante il costante aggiornamento delle procedure, la formazione degli operatori, l’innovazione tecnologica degli impianti e dei sistemi di sicurezza fisica, in relazione all’evoluzione dello scenario di rischio e al mutamento delle modalità di attacco criminale. L’obiettivo è quello di assicurare il più elevato standard di sicurezza aziendale coniugato a una efficace ed efficiente capacità di risposta agli eventi potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza delle sedi, delle persone e del patrimonio aziendale”.

Gli ottimi risultati ottenuti anche dal punto di vista della deterrenza, oltreché della capacità di individuazione in tempo reale dell’evento criminoso e del pronto intervento, sono stati raggiunti anche grazie agli investimenti dell’azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di installare diversi sistemi antieffrazione a protezione degli ATM Postamat tra i quali la “ghigliottina”, una struttura mobile e blindata che impedisce l’introduzione di esplosivi all’interno vanificando eventuali attacchi.

Negli uffici postali della provincia di Frosinone, oltre alla progressiva installazione di casseforti di ultima generazione, anche la sportelleria è stata dotata di sistemi di sicurezza all’avanguardia: sono infatti 185 i “rollercash” attivi a cui si aggiungono 17 dispositivi evoluti “TCR”, ovvero particolari casseforti temporizzate collegate ai singoli sportelli che mettono in sicurezza il contante al termine di ogni operazione.