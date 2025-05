POSTE ITALIANE: CRESCONO ANCORA I PACCHI CONSEGNATI DAI PORTALETTERE IN PROVINCIA DI FROSINONE

L’incremento in Ciociaria è stato del 16% nei primi tre mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati in provincia di Frosinone dai portalettere di Poste Italiane.

Anche in provincia di Frosinone, come su tutto il territorio nazionale, numeri record nel primo trimestre dell’anno con un incremento del + 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Gruppo guidato dall’Ad Matteo Del Fante, infatti, nei primi tre mesi del 2025 ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi, in aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione.

“Capillarità, efficienza della distribuzione e continua trasformazione della rete logistica di Poste Italiane – spiega Mattia Teti Responsabile regionale del servizio recapito – che anche in provincia di Frosinone vede i portalettere sempre più protagonisti di un servizio di recapito che si evolve andando incontro a una domanda dei cittadini che si indirizza sempre più verso il settore dell’e-commerce. Anche una flotta aziendale di 250 mezzi, di cui 90 interamente green, è un fattore non trascurabile che ci ha consentito di raggiungere questo importante traguardo.”

Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione può contare anche sulla rete Punto Poste, un network di Poste Italiane che permette di ritirare pacchi e-commerce, spedire resi e inviare spedizioni prepagate. Si tratta di punti di ritiro distribuiti su tutto il territorio nazionale, che integrano la rete degli uffici postali e sono spesso situati in tabaccherie, bar, cartolerie, edicole e negozi. Nella provincia di Frosinone sono 202 tra attività commerciali e Lockers della rete Punto Poste che offrono servizi di ritiro e spedizione pacchi con orari di apertura estesi e che si affiancano ai 130 uffici postali operativi sul territorio mentre su tutto il territorio nazionale i punti di ritiro arrivano a 18 mila.

Attraverso Punto Poste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini.