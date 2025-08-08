POSTE ITALIANE: CON LA NUOVA SUPER APP L’UFFICIO POSTALE A PORTATA DI SMARTPHONE

Una vera e propria piattaforma digitale che ha sostituito alcune precedenti applicazioni integrandone le funzioni e i servizi in un’unica app.

Circa 93mila utenti attivi nella Ciociaria da inizio anno, in media un residente su cinque utilizza già l’app “P”.

Grande successo per la nuova super App di Poste Italiane tra i residenti nel Frusinate. Sono circa 93mila, infatti, gli utenti attivi da inizio anno nella provincia di Frosinone, con una percentuale nel rapporto tra utilizzatori e residenti che sfiora il 20%.

In media, dunque, un residente su cinque utilizza già l’app “P”, una vera e propria piattaforma digitale che ha sostituito alcune precedenti applicazioni integrandone le funzioni e i servizi in un’unica app e di conseguenza semplificando notevolmente l’esperienza per i clienti.

I principali servizi dell’app “P”. Con la nuova applicazione, è possibile prenotare il proprio turno all’ufficio postale e precompilare alcuni moduli e documenti, velocizzando le operazioni allo sportello. Con la pratica funzione “Mappe” è possibile cercare non solo l’ufficio postale più vicino o quello più comodo, ma anche gli Atm Postamat, i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare o mandare indietro i pacchi.

La piattaforma unica permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio, gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, tenere d’occhio le forniture di energia, senza dimenticare la possibilità di spedire pacchi e posta. In pochi click si possono fare ricariche e bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto ed effettuare pagamenti PagoPa.

Il wallet digitale. Altra importante novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Include anche la possibilità di inquadrare un Qr Code in ufficio postale o su poste.it per identificarsi in maniera rapida. I dati sono visibili solo dopo l’autenticazione, garantendo sicurezza e privacy.

La nuova app, leader tra le app gratuite in Italia su Apple Store e Google Play e identificabile con la lettera P blu su fondo giallo, ha l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai clienti di Frosinone e provincia di Poste Italiane e più in generale ai 46 milioni di clienti del Paese. A livello Italia, gli utilizzatori attivi della nuova app sono già nove milioni.

L’iniziativa si colloca all’interno del piano di trasformazione digitale del Gruppo, che mira a semplificare i servizi, ridurre la frammentazione degli strumenti digitali e ampliare l’accesso alle soluzioni online, anche per le fasce meno digitalizzate della popolazione.