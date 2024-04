Poste Italiane, con il progetto Polia arriva anche a Frosinone “Spazi per l’Italia”

L’ufficio postale di Piazza della Libertà è stato scelto tra i primi uffici in Italia che saranno trasformati con la realizzazione di aree di lavoro attrezzate e flessibili dedicate ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti.

L’edificio di Poste Italiane in Piazza della Libertà a Frosinone è uno dei primi 250 immobili scelti nell’ambito del progetto Polis per dare vita a “Spazi per l’Italia”: la più grande rete nazionale di ambienti di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti.

Partono, infatti, i lavori propedeutici alla realizzazione di ambienti di lavoro digitalizzati, dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. Veri e propri uffici di moderna concezione, dunque, che saranno messi a disposizione dei cittadini e che potranno essere utilizzati in modo flessibile per un solo giorno o per periodi più ampi.

La sede di Piazza della Libertà, pur mantenendo la funzione di ufficio postale e continuando a offrire tutti i tradizionali servizi a sportello, si propone di diventare un punto di riferimento per la comunità ampliando la sua offerta anche con la creazione di spazi dedicati per consentire lo sviluppo delle idee, delle professioni, del co-working, della formazione.

Pertanto, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori del progetto “Spazi per l’Italia”, da oggi, lunedì 29 aprile, l’ufficio postale di Piazza della Libertà non sarà operativo.

Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto il potenziamento dell’ufficio postale di Frosinone 2, in via Tiburtina 85, con uno sportello dedicato presso il quale la clientela di piazza della Libertà potrà effettuare tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta, e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio è comunque operativo con quattro sportelli e tre sale consulenza ed è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A Frosinone città sono comunque disponibili ulteriori xx uffici postali, tra i quali la sede di via Mascagni che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

COMUNICATO STAMPA