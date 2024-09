Poste Italiane, Cassino: annullo speciale e cartoline filateliche per la conferenza internazionale dei difensori civici

In occasione della Conferenza Internazionale dei Difensori Civici”, in programma giovedì 12 e venerdì 13 settembre a Cassino, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo figurato e due cartoline filateliche che sono state realizzate dai ragazzi del Liceo Artistico Vittorio Miele e del Liceo Classico Statale Giosuè Carducci di Cassino e stampate da Poste Italiane a tiratura limitata.

Per chi desidera un ricordo della manifestazione, nella giornata di giovedì 12 settembre presso lo stand di Poste Italiane allestito nell’Aula Pacis in Via Marconi, 10, a Cassino, e disponibile dalle ore 9 alle 15, sarà possibile timbrare con l’annullo, oltre alle cartoline dedicate, tutte le corrispondenze presentate.

Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane – Cassino Centro/ Sportello filatelico Pizza Alcide De Gasperi,1 – 03043 Cassino (tel. 0776. 297226).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

COMUNICATO STAMPA