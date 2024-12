Poste italiane: assunzioni per Operatori di Sportello, basta il diploma

Il nuovo piano industriale di Poste Italiane punta al ricambio generazionale del personale con l’inserimento di ben 25.000 nuove risorse nel 2024. La campagna di reclutamento proseguirà anche nel 2025, poiché l’azienda continua a cercare nuovi talenti, con focus particolare sulle posizioni legate al recapito e allo smistamento della posta.

Inoltre, recentemente è stato firmato un accordo con i sindacati del settore, che prevede oltre 7.500 assunzioni in Poste Italiane nel biennio 2025-2026, di cui 5.400 persone destinate ai ruoli di portalettere e altri addetti al recapito postale.

In linea con questo piano, l’azienda ha lanciato una campagna di reclutamento per operatori di sportello in Lombardia, Piemonte e Trentino alto Adige, con l’obiettivo di rafforzare il personale negli uffici postali locali.

I candidati selezionati si occuperanno della promozione e vendita di prodotti e servizi, e forniranno informazioni ai clienti per fidelizzarli. Il contratto offerto sarà a tempo indeterminato, pieno o parziale, in base alle esigenze dell’azienda.

A CHI SI RIVOLGE LA SELEZIONE

Gli interessati alle assunzioni di Poste Italiane per operatori di sportello devono possedere il diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60.

Specifichiamo, inoltre, che sono valorizzati ulteriori elementi, quali ad esempio il possesso della laurea e la votazione superiore a quella minima richiesta.

SEDI DI LAVORO

Si segnala che l’offerta di lavoro per operatori di sportello è valida per gli Uffici postali di tutta Italia, in base alle specifiche necessità aziendali.

Attualmente, le selezioni sono aperte nelle province di Brescia, Cuneo, Lecco, Como e Trento, ma specifichiamo che la ricerca potrebbe essere ampliata anche ad altre sedi in Italia.

