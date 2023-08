Poste Italiane assume operatori di sportello per gli uffici postali multilingue della capitale

Requisito essenziale l’ottima conoscenza della lingua inglese e il diploma di scuola superiore quinquennale. La tipologia di contratto offerta è a tempo indeterminato e full time.

Poste Italiane ricerca candidati da inserire nella rete di uffici postali “Multilingue” della Capitale come operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua inglese.

La tipologia dell’offerta è un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time e i requisiti minimi richiesti sono il diploma di scuola superiore quinquennale – con voto minimo pari a 70/100 o 42/60 – e naturalmente l’ottima conoscenza della lingua inglese. Verranno comunque valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o l’eventuale votazione superiore a quella minima richiesta.

Gli uffici “Multilingue” attualmente operativi a Roma sono in via Marsala, via Arenula, Piazza Dante e via Canosa di Puglia e fanno parte delle 32 sedi a carattere nazionale inserite nel “Progetto Multilingua” di Poste Italiane, programma nato nel 2008 con l’intento di sostenere e facilitare l’integrazione delle comunità straniere.

Gli operatori di sportello degli uffici “Multilingue” sono dunque figure professionali essenziali al fine di ottimizzare la comunicazione poiché offrono alla clientela la possibilità di relazionarsi, sia a sportello sia negli spazi dedicati alla consulenza, in modo più semplice e veloce. Nella esp” Multilingue” agiscono in molte occasioni come mediatori culturali in grado di facilitare non solo lo svolgimento delle operazioni postali a sportello ma anche di fornire utili elementi di orientamento, soprattutto per gli stranieri di recente immigrazione alle prese con le loro nuove realtà di riferimento in cui sono inseriti.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura on line attraverso il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte.

Le candidature vanno inviate entro il prossimo 7 agosto 2023.

Saranno coinvolte nel processo di selezione online solo le posizioni in possesso dei requisiti richiesti e in relazione alle specifiche necessità aziendali.

Oltre a Roma, l’offerta di lavoro è attiva per le sedi di Modena, Padova e Verona.

UFFICI POSTALI MULTILINGUE A ROMA LINGUE PARLATE DAGLI OPERATORI DI SPORTELLO INDIRIZZO ROMA 10 Inglese, Spagnolo VIA ARENULA 4 ROMA 158 Cinese, Francese, Spagnolo, Arabo, Inglese VIA MARSALA 39 ROMA PIAZZA DANTE Filippino, Cinese, Arabo, Inglese PIAZZA DANTE 9 ROMA TORPIGNATTARA Cinese VIA CANOSA DI PUGLIA 14

Comunicato stampa