Poste italiane assume addetti smistamento senza esperienza

Poste Italiane ha dunque avviato una ricerca di personale finalizzata all’assunzione di addetti smistamento presso diverse sedi in Italia.

Il ruolo da ricoprire opera nell’ambito della logistica. Si occupa dello smistamento, della movimentazione e dello stoccaggio delle merci, gestendo il magazzino e i relativi flussi informativi e garantendo il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi.

L’offerta di lavoro in Poste italiane è aperta nelle seguenti sedi: Brescia, Milano, Torino, Genova, Novara, Bologna, Ancona, Firenze, Pisa, Padova, Venezia, Verona, Trento e Belluno.

Per candidarsi all’annuncio non sono richieste conoscenze professionali specialistiche. Non serve esperienza.

Gli unici requisiti necessari sono il diploma o la laurea e la disponibilità a lavorare su turni notturni.

Agli addetti selezionati sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato a seconda delle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata.

L’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità alla mansione effettuato con visita medica in sede aziendale.

Gli interessati a lavorare come addetto smistamento per Poste italiane devono candidarsi tramite questa pagina (Poste Italiane, Lavora con noi) cliccando sull’annuncio e cliccando sul pulsante “Invia candidatura ora”.

Si ricorda che il termine ultimo per candidarsi è fissato al 24 luglio 2024.

FONTE TICONSIGLIO.COM