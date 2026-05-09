Poste Italiane, Arpino annullo filatelico Certamen Ciceronianum Arpinas

In occasione della 45ª edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas in corso in questi giorni ad Arpino, domenica 10 maggio Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, richiesto dal Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”.

Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 8.00 alle 13.00 in piazza del Municipio.

Il bollo speciale raffigura in vignetta un disegno di Marco Tullio Cicerone e riporta in legenda la dicitura «XLV CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS».

Presso lo stand di Poste Italiane saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Anagni / Sportello Filatelico – Via della Peschiera, 7 – 03012 Anagni (FR).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.