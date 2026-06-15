Poste Italiane, anche in provincia di Frosinone nuovi webinar di educazione finanziaria

In programma martedì 16 giugno su “Il risparmio e gli investimenti” e giovedì 18 giugno su “Il passaggio generazionale” e “Il corso della vita”.

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone. Questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Si inizia martedì 16 giugno con un doppio appuntamento, alle ore 10.00 e alle ore 16.00, sulla tematica “Il risparmio e gli investimenti”. Nei due webinar i relatori condivideranno con i partecipanti suggerimenti utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

Gli incontri di giovedì 18 giugno saranno invece dedicati ai temi “Il passaggio generazionale” (ore 10.00) e “Il corso della vita” (ore 16.00). Nel corso dei due appuntamenti online verranno fornite indicazioni utili su come pianificare il passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” e per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

I webinar di martedì alle 16.00 su “Il risparmio e gli investimenti” e di giovedì alle 16.00 su “Il corso della vita” saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dedicata alle donne dal titolo “Generazione EF – Al femminile” che, attraverso le voci e i racconti delle due protagoniste, offre consigli pratici per gestire le proprie finanze con consapevolezza, bilanciando vita quotidiana e obiettivi economici.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.