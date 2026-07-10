Poste Italiane, anche in provincia di Frosinone nuovi webinar di educazione finanziaria

In programma martedì 14 luglio, saranno dedicati a “Il passaggio generazionale” e “Il corso della vita”.

Nell’ultima programmazione di luglio, Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini della provincia di Roma due webinar su due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

L’appuntamento è per martedì 14 luglio, con due sessioni: alle ore 10 sulla tematica “Il passaggio generazionale”, con sottotitoli e interprete LIS, e alle ore 16 sulla tematica “Il corso della vita”.

Nel corso dei due incontri online verranno fornite indicazioni utili su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” e per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, il “Glossario di Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale” che, con oltre 530 vocaboli fornisce un utile supporto per agevolare la fruizione dei contenuti presenti nelle varie sezioni del sito.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.