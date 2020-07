Poste Italiane, anche a Frosinone in arrivo il nuovo folder dedicato a Totò

Anche a Frosinone, a quasi tre anni dall’emissione del francobollo dedicato al 50° anniversario della morte di Antonio De Curtis, in arte Totò, il 16 novembre del 2017, Poste Italiane celebra il grande artista napoletano con un nuovo folder. Realizzato in formato A4 a 2 ante, il folder contiene una cartolina e una busta personalizzata e sarà disponibile nei prossimi giorni nei 4 uffici postali con sportello filatelico della Provincia: a Frosinone Centro, in Piazza Liberta’, ad Alatri, in Circonvallazione Portadini, ad Anagni, in Via Della Peschiera e a Ferentino, in Via Venti Settembre.Sul sito filatelia.poste.it, il nuovo portale dedicato interamente agli appassionati di filatelia, il folder “Antonio De Curtis in arte Totò” è già on line e disponibile all’interno della sezione “Catalogo”.Sul nuovo folder sono rappresentate alcune immagini tratte da dipinti del maestro Renato Cocozza che ritraggono Totò, mentre sulla quarta di copertina è presente un codice QR tramite il quale si potrà ascoltare la voce dell’artista che recita “A’ livella”, una delle sue opere più famose.La cerimonia di presentazione della cartella filatelica si è svolta oggi a Napoli nella Sala Matilde Serao della Filiale di Poste Italiane alla presenza di alcuni rappresentanti aziendali e dell’”Associazione Amici di Totò…a prescindere onlus”; in questa occasione è stato realizzato anche un annullo speciale.

COMUNICATO STAMPA

