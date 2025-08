POSTE ITALIANE, AD ARPINO UNO SPECIALE ANNULLO PER IL CENTENARIO DELLA “CADUTA DEL CAMPANONE” DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI CIVITA FALCONARA

Il timbro figurato sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane in piazza Municipio.

Poste Italiane, in occasione del Centenario della Caduta del Campanone (1925 – 2025) della Chiesa di Santa Maria di Civita Falconara, in programma oggi mercoledì 6 agosto ad Arpino, parteciperà con uno speciale annullo filatelico dedicato.

Il 6 agosto del 1925, in occasione della messa della sera, precipitò, all’interno della Chiesa, affollata di fedeli, la campana più grande, dal peso di dodici quintali, dopo aver sfondato tetto e soffitto. Il campanone non si ruppe e, soprattutto, non colpì nessuna delle persone presenti.

Il timbro figurato, richiesto dalla Parrocchia Santa Maria di Civita Falconara, sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane posizionato in Piazza Municipio, di Arpino, dalle ore 16.00 alle ore 20. Presso la postazione filatelica saranno attivati il servizio di bollatura filatelica, di accettazione e invio della corrispondenza e saranno disponibili francobolli e prodotti filatelici selezionati per l’occasione.

Il timbro figurato, dopo l’evento, sarà depositato presso lo sportello filatelico di Frosinone, in Piazza Libertà, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e nel resto del mondo. Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Roma.