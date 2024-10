Poste Italiane, ad Arpino uno speciale annullo per il 65° anniversario dell’Istituto Itis per Chimici “Nicola Parravano”

Poste Italiane in occasione del 65° Anniversario dell’Istituto di Istruzione Superiore per Chimici “Nicola Parravano”, in programma sabato 5 ottobre ad Arpino, ha realizzato uno speciale annullo filatelico.

Il timbro figurato, richiesto dall’Associazione no profit “Hermes” Arpino”, sarà disponibile, per chi desidera un ricordo della manifestazione, presso lo stand di Poste Italiane allestito nell’Istituto di Istruzione Superiore Tulliano Arpino, in piazza Municipio, 1, ad Arpino, dalle ore 9 alle 13, sarà possibile timbrare con l’annullo tutte le corrispondenze presentate.

Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Ufficio Postale di Frosinone centro/ Sportello filatelico Piazza della Libertà –Frosinone (tel. 0775 210726).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

COMUNICATO STAMPA